Tunisie : la société civile solidaire avec la militante Bochra Belhaj Hmida

Un groupe d’associations et de personnalités de la société civile tunisienne ont rendu public, le 25 décembre 2021, cette «Déclaration de solidarité avec la militante Bochra Belhaj Hmida», condamnée par contumace dans une affaire de diffamation remontant à 2012.

Les associations et personnalités signataires de la présente, ont été surprises par la publication d’un jugement par contumace rendu le 24 décembre 2021 par la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis, qui a condamné la militante politique, présidente de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité, et la militante des droits de l’Homme et des femmes Bochra Belhaj Hmida, dans le cadre d’une plainte pénale déposée par l’ancien ministre des Sports Tarek Dhiab, datant de 2012, et suite à une déclaration aux médias l’accusant de corruption.

En conséquence, les associations et les personnalités déclarent ce qui suit :

– leurs solidarités et leurs soutiens à l’une des plus éminentes militantes des droits de l’Homme, des droits des femmes, des droits des groupes les plus vulnérables, contre les discriminations et les stigmatisations, l’ancienne présidente de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) Bochra Belhaj Hmida;

– font part de leurs étonnements et de leurs inquiétudes face aux agissements du juge d’instruction en charge du dossier qui a entendu une nouvelle fois le requérant mais n’a pas pu entendre l’accusée et a renvoyé le dossier à l’attention de la sixième chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis, qui à son tour a condamné par contumace à six mois de prison Bochra Belhaj Hmida;

– disent que le jugement aujourd’hui d’une affaire remontant à 2012 suggère l’utilisation de la justice tunisienne pour harceler la militante des droits de l’Homme Bochra Belhaj Hmida; et que cette tentative échouera parce que la militante qui n’est pas restée silencieuse pendant la période de répression et de dictature ne sera pas intimidée par ces peines injustes basées sur des motifs fallacieux tels que l’impossibilité de connaître son lieu de résidence;

– leurs fermes condamnations de ce jugement par contumace, qu’ils considèrent comme une tentative de museler les militantes et de porter atteinte à leur liberté d’expression. Le ciblage des militantes dans ces circonstances est une violence politique qui vise à les menacer de leur infliger des peines injustes à leur encontre pour les dissuader d’exprimer librement leurs opinions et de participer activement à la vie publique;

– appellent tous les défenseuses et défenseurs des libertés et des droits fondamentaux à faire barrage à toutes les tentatives de frapper les libertés et les droits de l’Homme sous quelque titre que ce soit et quelques soient les origines;

– dénoncent le recours aux condamnations par contumace qui touchent des milliers de femmes tunisiennes, de défenseuses tunisiennes et de défenseures des droits des femmes et des libertés individuelles et politiques, et s’adressent au «pouvoir judiciaire» pour qu’il demande des comptes aux véritables responsables des problèmes liés à la violence à l’égard des femmes, au terrorisme, à la corruption et aux assassinats.

