Concert du nouvel an à l’Opéra de Tunis par l’Orchestre symphonique tunisien

L’Orchestre symphonique tunisien assurera le concert du nouvel an le 1er janvier 2022 à la salle de l’Opéra à la Cité de la Culture de Tunis.

Comme chaque année, l’Orchestre symphonique tunisien donnera l’habituel concert du nouvel, une habitude initié par le maestro Hafedh Makni, désormais à la tête du Carthage Symphony Orchestra, ce dernier donnera de son côté deux concerts au Théâtre municipal de Tunis.

Le concert du nouvel an de l’Orchestre symphonique tunisien a été donné l’année dernière sans public à cause de la pandémie du Coronavirus, mais cette année le théâtre de l’Opéra ouvrira ses portes au public mélomane autour d’un beau programme dédié comme à l’accoutumé aux chefs-d’œuvre de la musique classique, sous la houlette de Mohamed Bouslama.

Le flûtiste tunisien qui brille à l’étranger Issam Garfi participera avec un concerto de Mozart et le clarinettiste Youssef Messaoudi interprétera un concert de Weber. La soprano Nesrine Mahbouli et le baryton Haythem Hadhiri seront également de la partie pour chanter les plus belles mélodies du répertoire classique.

F.B