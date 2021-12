Kamel Ben Messaoud : «Changer la date de la fête de la révolution a été une violation flagrante de la constitution»

Selon l’avocat et professeur de droit, Kamel Ben Messaoud, le président de la république, Kaïs Saïed, a commis une violation flagrante de la constitution en ayant pris la décision de changer la date à laquelle les Tunisiens fêtent la révolution.

Invité par Shems FM, ce mardi 28 décembre 2021, l’avocat a rappelé que la constitution, qui a été votée par 200 députés, dispose que la révolution tunisienne a eu lieu entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011.

Rappelons que la date de la fête de la révolution est passée du 14 janvier au 17 décembre, cette année, suite à une décision présidentielle à cet effet. Kaïs Saïed estime en effet que le 14 janvier est «la date d’avortement de la révolution par le système corrompu».

Ben Messaoud a, par ailleurs, assuré que la constitution est un acquis important et fondamental, en particulier l’article sur les droits et libertés, celui sur les commissions constitutionnelles et celui sur le pouvoir judiciaire.

Bref, « la date de la révolution tunisienne« , voilà un faux-problème qui représente parfaitement les préoccupations superficielles de la classe politique tunisienne depuis la révolution.

C. B. Y.