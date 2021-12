Tirage au sort de la Coupe de la confédération : Le CSS dans le groupe A avec Pyramids et Al-Ahli Tripoli

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la confédération africaine a été effectué ce mardi 28 décembre 2021. Le représentants du football tunisien, le Club sportif sfaxien (CSS) est a placé le Club sportif sfaxien est dans le groupe A avec le club égyptien, Pyramids FC, zambien, Zanaco, et libien, Al-Ahli.

Voici la composition des 4 groupes :

Groupe A : CS Sfaxien, Pyramids, Zanaco et Al-Ahli Tripoli ;

Groupe B : JS Kabylie/Léopards, Orlando Pirates, JS Saoura et Al-Ittihad Tripoli ;

Groupe C : TP Mazembé, Coton Sport, Al Masry et l’AS Otoho ;

Groupe D : RS Berkane, Simba SC, ASEC Mimosas et l’US Gendarmerie nationale.

Les deux premiers de chqaue groupe disputeront les quarts de finale.

C. B. Y.