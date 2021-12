Tirage au sort de la Ligue des champions africaine : L’Espérance et l’Etoile dans le même groupe

Tweet Share Messenger

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions africaine a été effectué ce mardi, 28 décembre 2021, au siège de la Confédération africaine de football (Caf) dans la ville du 6 octobre en Egypte. Les deux représentants du football tunisien sont, comme en 2018, ensemble dans la même poule.

En effet, l’Espérance sportive de Tunis (EST) et l’Etoile sportive du Sahel (ESS) font partie du groupe C, avec le club algérien, Chabab riadhi de Belouizdad, et botswanais, Jwaneng Galaxy.

Voici la composition des 4 groupes :

Groupe A : Al Ahly (Egy), Mamelodi Sundowns (Afs), Al Hilal (Sou), Al Merreikh (Sou) ;

Groupe B : Raja (Mar), Horoya (Gui), ES Setif (Alg), Amazulu (Afs) ;

Groupe C : Espérance de Tunis (Tun), Etoile sportive du Sahel (Tun), CR Belouizdad (Alg), Jwaneng Galaxy (Bot) ;

Groupe D : Wydad (Mar), Zamalek (Egy), Petro Atletico (Ang), Sagrada Esperança (Ang).

Rappelons que les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale.

C. B. Y.