Viol d’un enfant souffrant d’un handicap mental : Un individu de 25 ans arrêté à Ezzahrouni

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé ce mardi 28 décembre 2021, l’arrestation d’un individu de 25 ans à Ezzahrouni (Tunis), pour le viol d’un enfant de 10 ans souffrant d’un handicap mental. Selon les premiers éléments de l’enquête, le violeur souffrirait lui aussi de troubles mentaux…

Une plainte a été déposée, samedi dernier, par la mère de la victime, qui a indiqué que son fils a été enlevé, violenté et violé par un individu, qui habite également à Ezzahrouni.

Une descente a été effectuée par la police de Sijoumi, au domicile du suspect, en coordination avec le ministère public, et ce dernier a été arrêté, reconnu par sa victime et placé en garde à vue. Selon la DGSN, le violeur a avoué son forfait, en indiquant «ne pas comprendre les raisons de son arrestation» , que «ce n’est pas la première fois» et que «l’enfant était consentant» (Sic!)…

Les premiers éléments de l’enquête, ont révélé que le violeur souffrirait lui aussi de troubles mentaux, ajoute la même source en affirmant que le parquet a ordonné sa mise en détention et la poursuite de l’enquête.

Y. N.