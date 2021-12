Covid-Tunisie : «Faites attention ça redémarre… Prenez soin de vous et de vos proches», alerte Dr Abdelmoumen (Vidéo)

Dr Samir Abdelmoumen, médecin urgentiste, a posté dans la soirée de ce mercredi 29 décembre 2021, une vidéo pour alerter sur la hausse du nombre de contaminations au coronavirus en Tunisie et a adressé un message à ses compatriotes.

«Faites attention ça redémarre… Prenez soin de vous et de vos proches», a-t-il écrit en publiant la vidéo, où il explique l’importance du respect des gestes barrières d’autant que «la vague est en train de revenir et que nous devons y faire face», explique-t-il.

Dr Abdelmoumen a également appelé à la vaccination massive, au port du masque et au respect de la distanciation physique, affirmant que cela diminue le danger… «Je pense qu’on en a assez vu durant les 3 dernier mois, l’été dernier et que dieu protège notre pays. Inchallah on termine les fêtes de fin d’année dans les meilleures conditions et que l’année à venir soit meilleure», a-t-il dit.

Et de conclure : «Nous devons nous unir, nous entraider, tous les Tunisiens main dans la main, pour faire face à cette pandémie qui est en train de revenir en force dans le monde».

Rappelons qu’à ce jour, 10 cas du variant Omicron ont été détectés, depuis la semaine dernière, en Tunisie et que le nombre de décès ainsi que le taux de positivité sont en hausse cette semaine, selon un communiqué de la présidence du gouvernement qui a organisé ce mercredi, un conseil ministériel à propos de la lutte nationale contre le coronavirus, appelant notamment au respect des protocoles et mesures sanitaires, des gestes barrières, ainsi qu’au renforcement des contrôles du respect de ceux-ci.

Dans son dernier rapport relatif à la campagne de vaccination, publié ce mercredi, le ministère a annoncé que 5.860.069 Tunisiens ont terminé leur schéma vaccinal, sur 12.039.684 doses administrées.

Y. N.