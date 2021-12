Début du tournage de « Harga 2 » à Palerme

Tweet Share Messenger

Le réalisateur Lassaad Oueslati vient de commencer le tournage de la deuxième saison de la série « Harga 2 » qui traite le sujet de l’immigration clandestine en Tunisie.

Après le grand succès qu’avait connu sa première série télévisée « El Maestro » diffusée durant le mois de ramadan 2019 avec en tête d’affiche Ahmed Hafiene et dora Zarrouk, le réalisateur Lassaad Oueslati a frappé fort encore une fois avec « Harga », sa deuxième série que l’on a découverte l’année dernière sur la chaine nationale Wataniya 1 et qui traitait avec beaucoup de justesse le sujet de l’immigration illégale en Tunisie.

Une deuxième saison est prévue pour le mois du ramadan prochain, dont le tournage vient de commencer à ville de Palerme en Italie. Le casting de la série réunit Aïcha Ben Ahmed, Wajiha Jendoubi et plusieurs jeunes acteurs qui avaient fait leur début avec « El Maestro ».

« Harga » a été l’une des séries les plus marquantes du mois de ramadan dernier ; c’est la série qui a remporté le plus de prix à la 1e édition de l’Amag Ramadan Ceremony et a même été couronnée par le Prix de la meilleure série dramatique au Festival Arab States Broadcasting Union.

F.B