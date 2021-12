Ezzedine Fathalli : «Parmi les Africains subsahariens arrêtés, il y en a qui ont appartenu à Boko Haram»

Tweet Share Messenger

Ezzedine Fathalli, secrétaire général régional des syndicats des forces de sécurité tunisiennes, à l’Ariana, a fait savoir, ce mercredi 29 décembre 2021, que des individus originaires des pays de l’Afrique subsaharienne ont été arrêtés récemment pour avoir commis différents types de crimes et que certains d’entre eux appartenaient à l’organisation terroriste Boko Haram.

Les propos de M. fathalli, qui est intervenu sur Radio Med, ont, néanmoins, été limite racistes, car il a condamné la présence massive d’Africains subsahariens dans notre pays, ce qui est évidemment scandaleux pour un responsable sécuritaire.

Des crimes, il y en a tous les jours en Tunisie, et ils sont commis par des Tunisiens et par des étrangers. Les sécuritaires ont juste le devoir d’appliquer la loi, sans se mêler d’affaires qui les dépassent et sans tenir des propos violant les droits de l’homme.

C. B. Y.