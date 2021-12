Ghannouchi au chevet des grévistes de la faim du collectif «Citoyens contre le coup d’État» (Photos)

Le chef du parti islamiste Ennahdha, Rached Ghannouchi, a rendu visite dans la soirée de ce mardi 28 décembre 2021, au collectif «Citoyens contre le coup d’Etat», pour exprimer son soutien aux grévistes de la faim.

C’est ce qu’indique le collectif, sachant que 9 de ses membres, dont Ezzeddine Hazgui (père de Jawher Ben Mbarek), des dirigeants Ennahdha, Qalb Tounes et Al-Karama sont en grève de la faim depuis jeudi dernier, notamment pour exprimer leur opposition aux mesures décidées par le président Saïed le 25 Juillet, appeler à la libération des députés gelés, à l’instar de Makhlouf et Saoudi (Al-Karama), dénoncer des abus contre les droits et les libertés ou encore la condamnation à 4 ans de prison de l’ancien président Moncef Marzouki.











Notons que des dirigeants de ce collectif ont rencontré plus tôt dans la soirée des dirigeants de l’initiative présentée par Iyadh Elloumi, il y a une dizaine de jour, baptisée «Sauvetage national» et qui regroupe des dirigeants politiques comme Hassouna Nasfi, Ahmed Nejib Chebbi, Mustapha Ben Ahmed, Nessrine Laamari, Tarek Fetiti, Faouzi Abderrahmane…





Les deux parties ont convenu, à l’issue de cette rencontre, «d’unir leur forces avec les différentes forces politiques et sociales»…

Y. N.