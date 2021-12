Grombalia : Une descente policière au domicile d’un suspect, révèle une affaire de détournement de mineure

Un individu faisant l’objet de plusieurs mandats de recherches pour délits de droit commun a été arrêté, lors d’une descente policière, chez lui à Grombalia, ce mercredi 29 décembre 2021. Les agents ont découvert chez le suspect, une mineure de 16 ans…

C’est ce qu’a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, en précisant que le suspect qui était recherché par la police a été localisé et que la descente a été effectuée en coordination avec le ministère public.

L’adolescente a été entendue en présence de son père et de spécialistes et a affirmé qu’elle connaît cet individu depuis trois ans et qu’ils entretiennent une relation, avec son consentement, et ce, depuis qu’elle a 13 ans, a-t-elle dit…

Le parquet a ordonné la mise en détention du suspect et a décidé de le poursuivre également pour détournement de mineure, ajoute la DGSN.

Y. N.