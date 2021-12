Chiens errants empoisonnés au Lac 2 : La municipalité de la Goulette affirme que l’auteur de cet acte odieux a été identifié

La municipalité de la Goulette a annoncé ce jeudi 30 décembre 2021, avoir identifié l’auteur de l’empoisonnement de plusieurs chiens errants au Lac 2, en affirmant qu’une enquête est en cours.

L’alerte a été donné par des citoyens et des représentants d’associations locales de défense des animaux, qui ont découvert des corps de chiens morts au Lac, indique la municipalité en affirmant avoir autorisé les autorités compétentes à intervenir en urgence afin d’enquêter sur l’affaire d’empoisonnement de chiens dans ce quartier.

«Après l’inspection, et avec l’aide de Rania, une citoyenne qui s’occupait de quelques chiens errants au Lac 2 et que nous remercions, cinq cadavres de chiens ont été découverts. L’enquête a révélé qu’ils ont été tués par empoisonnement», ajoute la municipalité tout en affirmant que les investigations menées ont permis l’identification de l’auteur de ce crime odieux et qu’un procès-verbal a été rédigé à cet effet.





L’enquête se poursuit ajoute la même source, en indiquant que les chiens ont été enterrés par les services de la municipalité, loin de la zone d’habitation.

Rappelons que la municipalité de la Goulette est engagée dans la cause animale et notamment les chiens errants pour qui elle a mis en place un centre de vaccination et de stérilisation, en interdisant strictement l’abattage, encore, malheureusement en vigueur dans de nombreuses autres communes du pays …

Y. N.