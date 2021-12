Covid : Lettre ouverte du Dr Boujdaria à la mairesse de Tunis, à propos du Réveillon du Nouvel An prévu à l’Av. Bourguiba

Dr Rafik Boujdaria, chef de service de médecine d’urgence à l’hôpital Abderrahmane Mami de l’Ariana, a adressé une lettre ouverte à la mairesse de Tunis, Souad Abderrahim, à propos des festivités, qui seront organisées par la municipalisé, dans la soirée du 31 décembre, à l’avenue Habib Bourguiba, à l’occasion du Réveillon du Nouvel An.

Dans son post publié ce jeudi 30 décembre 2021 sur sa page Facebook, Dr Boujdaria a rappelé que la propagation du coronavirus a augmenté et que le taux de positivité est en hausse, ces derniers jours et s’est adressé à la mairesse de Tunis, en ces termes :

«Vous êtes sans doute informée du taux élevé de contaminations en Tunisie depuis deux semaines, et vous êtes également au courant de ce qui se passe dans les pays proches, notamment à propos des contaminations et surtout à propos des décisions, et ce sont des pays où le pourcentage des personnes vaccinées est près du double de nôtre… Vous savez également que les rassemblements, même s’ils ont lieu en plein air, entraînent une augmentation du taux de contamination. Vous savez aussi que ceux qui viendront à votre festivité sont surtout des jeunes de quartiers populaires qui vont transmettre l’infection dans des quartiers densément peuplés et pourront aussi contaminer leurs parents âgés».

Dr Boujdaria affirme également que personne ne peut oublier les efforts de la municipalité de Tunis dans la lutte contre le coronavirus, notamment lors de la vague précédente : «Ne laissez pas cet effort louable s’effacer devant votre invitation à une fête populaire qui sera la première à se réjouir du virus Omicron, et dont les premiers à en être mécontents, seront les services d’urgence du Grand-Tunis et peut-être même les services du cimetière du Jellaz…»

«Madame la maire, je vous adresse cette lettre ouverte pour vous rappeler la gravité des rassemblements dans cette nouvelle situation épidémiologique, et la nécessité de faire respecter les protocoles sanitaires nécessaires. Enfin, je vous écris pour vous demander à ce que la municipalité de Tunis soit proactive pour réduire la vitesse de propagation de l’infection sur son sol… Que Dieu vous bénisse et puisse-t-il protéger notre pays», a-t-il conclu.

Y. N.