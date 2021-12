Du nouveau dans l’affaire du réseau de trafic de cocaïne, démantelé dans le Grand-Tunis

Le juge d’instruction du Tribunal de première instance de l’Ariana a émis, aujourd’hui, jeudi 30 décembre 2021, un mandat de dépôt à l’encontre d’un homme d’affaires suspecté d’être lié à l’affaire de trafic de cocaïne, démantelé la semaine dernière et impliquant notamment des artistes.

Propriétaire d’une ferme située à Gammarth (banlieue nord), l’homme d’affaires qui a été entendu hier a été placé en détention aujourd’hui, indique Mosaïque FM, citant une source proche de l’enquête.

La justice a par ailleurs autorisé l’arrestation d’un autre chanteur, outre Nour Chiba dont la détention a été prolongée, qui serait également lié à cette affaire, sachant qu’une danseuse a également fait l’objet d’un mandat de dépôt, hier.

Rappelons qu’un chauffeur de taxi et le fils d’un ex-gardien international sont également en détention dans cette affaire. Ce dernier, rappelons-le n’est pas, comme diffusé sur les réseaux sociaux, le fils de Chokri El-Aouer qui avait mis fin aux rumeurs le concernant.

Le réseau a été démantelé après une série de descentes policières, effectuées, dans le Grand-Tunis, notamment, à La Marsa, à Kasr Saïd et à l’Ariana, où une grande quantité de cocaïne a été saisie.

On notera aussi que l’avocat de Nour Chiba, Me Mounir Ben Salha a assuré que son client est innocent et qu’il n’est pas lié à ce réseau de trafic et de consommation de cocaïne, en affirmant que l’arrestation du chanteur a été décidée après la découverte de son numéro de téléphone dans l’historique des appels de l’un des suspects…

Y. N.