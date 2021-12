Football : Al-Ahly annonce le renouvellement du contrat de son défenseur tunisien Ali Maâloul

Le club égyptien Al Ahly a annoncé, ce jeudi 30 décembre 2021, la prolongation du contrat de son défenseur latéral gauche, Ali Maâloul, jusqu’en juin 2024.

L’international tunisien, qui s’apprête à disputer la Coupe d’Afrique des nations (Can) avec sa sélection, avait rejoint Al-Ahly en 2016, en provenance du Club sportif sfaxien (CSS), et a remporté avec ce club détenant le plus grand nombre de titres dans le continent, deux Ligues des champions d’Afrique et deux super coupes d’Afrique, en plus de quatre championnats et de deux coupes locaux.

«Je suis content de continuer mon aventure avec Al Ahly», a-t-il déclaré, dans une vidéo diffusée sur la page officielle de l’équipe égyptienne, confirmant les informations selon lesquelles son club a rejeté plusieurs offres reçues à son sujet.

C. B. Y.