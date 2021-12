Tunisie : Entre 30 et 40 % des Covid+ soumis au séquençage à l’Institut Pasteur sont liés au variant Omicron

Le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis et président de la commission de vaccination contre le coronavirus, Hechmi Louzir, a affirmé, ce jeudi 30 décembre 2021, que les résultats des séquençages effectués sur des Covid+ ont révélé qu’entre 30 et 40 % des cas sont liés au variant Omicron.

Hechmi Louzir a précisé dans une déclaration à l’agence Tap, que ces cas ont été enregistrés dans le Grand-Tunis, à savoir les gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous et La Manouba ainsi qu’au Sahel et en particulier dans le gouvernorat de Monastir, ajoutant qu’il n’écarte pas la possibilité que le variant Omicron puisse bientôt devenir le plus répondu en Tunisie, en dépassant le Delta, qui représente actuellement 60% des contaminations.

Estimant que la Tunisie fait face à un début d’une nouvelle vague de la pandémie, le président de la commission de vaccination a appelé au respect des protocoles sanitaires et des gestes barrières et a appelé les Tunisiens à se prémunir également par la vaccination contre le coronavirus, notamment la 3e dose pour les 40 ans et plus.

Hechmi Louzir estime cependant que la vague qui s’annonce devrait être moins rude que la précédente, en rappelant que selon les données préliminaires, Omicron est beaucoup plus transmissible que le variant Delta (et que tous les précédents), mais il semble moins virulent.

«Il faudra cependant être vigilant afin d’éviter la saturation du système de santé», a-t-il encore prévenu.

Y. N.