Tunisie : La liste de Kbaïer pour la CAN, sans Ferjani Sassi et Mouez Hassen

Le sélectionneur national de football, Mondher Kbaïer, a communiqué, ce jeudi 30 décembre 2021, la liste des 28 joueurs convoqués pour participer à la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.

Voici la liste :

– Gardiens : Farouk Ben Mustapha, Bechir Ben Said, Ali Jemal et Aymen Dahmene ;

– Défenseurs centraux : Dylan Bronn, Montassar Talbi, Bilel Iffa, Oussema Haddadi et Omar Rekik ;

– Défenseurs latéraux : Mohamed Dräger, Hamza Mathlouthi, Ali Maâloul, Mohamed Amine Ben Hamida et Ali Abdi ;

– Milieux défensifs et relayeurs : Ellyes Skhiri, Aïssa Laïdouni, Ghailène Chaâlali, Anis Ben Slimane, Mohamed Ali Ben Romdhane ;

– Milieux offensifs et ailiers : Hannibal Mejbri, Seifeddine Khaoui, Youssef Msakni, Naïm Sliti, Hamza Rafia et Firas Belarbi ;

– Avant-centres : Wahbi Khazri, Seifeddine Jaziri et Yoann Touzghar.

Sept joueurs ayant participé à la Coupe arabe des nations, en décembre 2021, manqueront donc le rendez-vous africain, pour diverses raisons. Il s’agit de Mouez Ben Hassen, Yassine Meriah, Ferjani Sassi, Yassine Chikhaoui, Saâd Bguir, Moôtez Zaddem et Fakhreddine Ben Youssef.

La double-surprise est la mise à l’écart du gardien titulaire lors de cette compétition, Mouez Hassen, qui paye très cher son erreur en finale et l’extravagance du sélectionneur dans sa gestion de groupe, et du milieu de terrain Ferjani Sassi, en totale méforme actuellement.

Mais s’agit-il seulement de choix techniques ? Kbaïer a probablement choisi de ne pas les convoquer en pensant qu’ils n’accepteraient pas d’être sur le banc sans pourrir l’ambiance du vestiaire.

Côté absences, on notera également celles de l’arrière droit Wajdi Kechrida, et de l’avant-centre Issam Jebali, pourtant convoqués au dernier stage de préparation, après la Coupe arabe, mais auxquels Kbaïer a préféré, respectivement, Hamza Mathlouthi (comme latéral droit remplaçant) et Yoann Touzgar (comme troisième avant-centre).

Notons que Kechrida et Sassi souffrent de Covid-19, ce qui a facilité la décision du sélectionneur de ne pas les appeler.

C. B. Y.