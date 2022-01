Le Festival « My First Doc » se poursuit dans une version numérique et gratuite

Tweet Share Messenger

La 4e édition du Festival « My First Doc » qui s’est tenue du 22 au 25 décembre 2021 à la Cinémathèque tunisienne, se poursuit en ce moment et jusqu’au 9 janvier 2022 sur la toile. Une trentaine de films sont gratuitement accessibles sur le site du festival.

Organisé par l’Association Cinéma documentaire tunisien (ACDT) et dirigé par le documentariste Fethi Saïdi, le Festival « My first doc » (Mon premier documentaire) s’est tenu cette année pour la première fois à la Cinémathèque tunisienne après une dernière édition 100% numérique à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Ce jeune festival entièrement dédié au genre documentaire a proposé au public tout au long de cette 4e édition une panoplie de films tunisiens et étrangers issus de 16 pays différents traitant de thématiques actuelles et engagés.

Après s’être déroulé dans les salles de cinéma, le festival se poursuit dans une version numérique et propose au public de voir trente films gratuitement sur le site, et ce, jusqu’au 9 janvier.

F.B