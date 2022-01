Nouveau cycle de représentations de « La dernière » (Grand Prix des JTC 2021)

Tweet Share Messenger

La pièce de théâtre tunisienne « La dernière » de Wafa Taboubi sera représentée les samedi et dimanche prochains à la salle le Rio au Centre-ville de Tunis.

Sélectionnée dans la compétition officielle de la 22e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC 2021), « la nouvelle pièce de théâtre tunisienne « La dernière » écrite et mise en scène par l’artiste Wafa Taboubi, avait remporté le grand prix de cette dernière édition, à savoir le Prix de la meilleure œuvre.

Après plus d’un an et demi de mise en arrêt de la vie culturelle ayant empêché entre-autres les metteurs en scène à présenter leurs dernières créations, les salles de théâtre sont de nouveau ouvertes pour accueillir les nombreuses nouvelles pièces qui ont été réalisées durant les deux dernières années, dont « La dernière » de Wafa Taboubi qui a fortement séduit le jury des JTC 2021 autant au niveau de l’écriture, de la mise en scène, de l’interprétation que de la lumière et de la scénographie.

Cette création de 80 minutes met en scène deux personnages interprétés par Meriem Ben Hamida et Oussama Kochkar. Elle sera représentée au public à la salle Le Rio le samedi 8 janvier à 20h et le dimanche 9 janvier à 17h.

F.B