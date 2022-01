Djerba : Mandat de dépôt à l’encontre de l’avocate accusée d’avoir agressé un policier à l’aéroport

Le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Médenine a émis, hier soir, lundi 3 janvier 2022, un mandat de dépôt contre une avocat arrêtée vendredi dernier, pour avoir agressé un agent de sécurité affilié à la police des frontières alors qu’il accomplissait sa mission à l’aéroport international de Djerba-Zarzis.

L’agent aurait demandé à l’avocate de suivre un certain chemin, mais elle aurait refusé et s’en serait tenue à celui qu’elle aurait choisi. La discussion a dégénéré entre eux, et elle aurait fini par lui verser du café dessus.

C. B. Y.