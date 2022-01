Expo Dubaï 2020 célèbre la Journée nationale de la Tunisie

Dans le cadre de l’événement universel Expo Dubaï 2020, le pavillon tunisien organise aujourd’hui, mardi 4 janvier, la Journée nationale de la Tunisie. Plusieurs artistes tunisiens y seront présents pour animer un grand spectacle musical.

La Tunisie fait partie des 192 pays participants à l’exposition universelle Expo Dubaï 2020 qui a démarré le 1er octobre 2021 et qui se poursuit jusqu’au 31 mars 2022. Le pavillon tunisien s’étend sur une surface de plus de 400 m² proposant au public, venant du monde entier, de découvrir l’Histoire, le patrimoine et le savoir faire tunisien.

Comme à chaque édition, l’événement met à l’honneur les pays participants, et aujourd’hui, c’est la Tunisie qui fête sa journée nationale à travers un programme spécial comprenant plusieurs volets notamment culturel, touristique et économique.

A cette occasion, une délégation tunisienne sera présente à Dubaï présidée par la ministre du commerce et du développement des exportations Fadhila Rebhi. Un grand spectacle musical dédié à la chanson tunisienne, en présence de dix mille spectateurs, aura également lieu aujourd’hui avec la participation de Lotfi Bouchnak, Latifa Arfaoui, Zied Gharsa et Mehdi Ayachi, accompagnés par le chef d’orchestre Mohamed Lassoued.

F.B