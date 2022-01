Présidence : Hommage aux deux soldats morts dans le crash d’un hélicoptère à Bizerte (Photos)

Tweet Share Messenger

Le président de la République, Kaïs Saïed, a rendu hommage, ce mardi 4 décembre 2022, au colonel Béchir Saidani (pilote) et au colonel Wathek Nasr (copilote) morts, hier, dans le crash d’un hélicoptère militaire à Bizerte.

Le chef de l’Etat s’est rendu, cet après-midi, à l’hôpital militaire de Tunis, où il a rendu hommage au colonel Béchir Saidani et au colonel Wathek Nasr, décédés dans cet accident survenu dans la localité de Hicher à Bizerte sud, hier, lors d’une mission de reconnaissance et dont les causes sont encore méconnues et qui fait l’objet d’un enquête ouverte par le parquet militaire.











Tout en rappelant les sacrifices des forces militaires et sécuritaires, qui ne ménagent aucun effort pour défendre la nation et son peuple, le président a récité la Fatiha et a rendu hommage aux deux martyrs ainsi qu’à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Tunisie.









Il a également rencontré des membres de la famille des deux colonels disparus et s’est engagé à ce qu’ils bénéficient d’une prise en charge suite à ce drame.

Y. N.