Lassâad Yacoubi : «Le ministère de l’Education se moque des gens»

Le secrétaire général de la Fédération de l’enseignement secondaire, Lassâad Yacoubi, est revenu, ce mercredi 5 janvier 2022, sur les raisons ayant poussé son organisation syndicale à décider de ne plus traiter avec le ministère de l’Éducation à l’avenir concernant la prise de mesures pour lutter contre le coronavirus.

Selon le responsable syndical, au vue de la situation des établissement d’éducation tunisiens, il n’y a pas d’autres choix possibles, pour lutter contre la nouvelle vague de l’épidémie, que d’opter, comme l’année dernière, pour l’enseignement par groupes.

Or, le ministère de l’Education ne s’est pas préparé à cette situation sanitaire, en début d’année scolaire, selon M. Yacoubi, ce qui l’empêche, aujourd’hui, de réinstaurer l’enseignement par groupes.

Intervenu sur Mosaïque FM, le syndicaliste a affirmé que le ministère se moque des gens en se contentant d’appeler les élèves à porter le masque, «alors que plus de 200.000 d’entre eux ,n’ont même pas les moyens d’acheter un paquet de papier mouchoir», et à respecter la distanciation physique, «dans des salles renfermant plus de 35 élèves».

Et d’ajouter que la Fédération de l’enseignement secondaire ne peut continuer à être un partenaire du ministère dans ces conditions, et que ce dernier devra assumer seul ses responsabilités quant aux répercussions sanitaires de ses mesures.

C. B. Y.