Météo-Tunisie : Une nouvelle vague de froid attendue dès ce soir

«Une nouvelle vague de froid est attendue à partir de ce soir», annonce Mehrez Ghannouchi ingénieur principal à l’Institut national de la météorologie (INM), dans un point météo ce mercredi 5 janvier 2022, en affirmant qu’une baisse des températures, de la pluie et des vents forts sont prévues jusqu’à la fin de cette semaine et dans la plupart des régions du pays.

Mehrez Ghannouchi a précisé que des vents souffleront jusqu’à 60 à 70km/h, et que selon les prévisions, les températures baisseront de 8 à 10°C par rapport à la semaine dernière et aux derniers jours, en ajoutant que les précipitations intéresseront en particulier le nord du pays, notamment Jendouba, Béja, Bizerte, Siliana et le Kef.

L’INM a pour sa part précisé que les pluies seront parfois orageuses sur l’extrême Nord avec des chutes de grêle par endroits et la possibilité de chute de neige sur les hauteurs ouest de plus de 1000 m d’altitude.

Quant aux températures maximales, elles seront selon l’INM, comprises entre 4 et 8°C dans les régions ouest du pays et entre 10 et 14°C ailleurs, alors que les minimales varieront entre 3 et 7°C et ne dépasseront pas 0°C degré sur les hauteurs ouest.

Y. N.