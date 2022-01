Tunisie : La situation de l’Inlucc demeure floue

Tweet Share Messenger

En octobre 2019, poignée de main entre Chawki Tabib, ancien président de l’Inlucc, et le président Saïed après la déclaration de ses biens.

La situation de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc) est toujours floue, d’autant que son siège central à Tunis et ses bureaux régionaux restent fermés jusqu’à nouvel ordre et les contrats de ses dizaines d’employés ont expiré le 31 décembre 2021.

Une source de l’Inlucc citée par Mosaïque a confirmé, le mardi 4 janvier 2022, que des fonds ont été alloués à l’instance dans le budget de l’État pour cette année. Cependant, la question du renouvellement ou non des contrats des salariés reste suspendue à une décision du pouvoir exécutif, qui devrait être annoncée dans les prochains jours, car la situation de flou ne peut plus perdurer. Même si avec le président Saïed, on peut s’attendre à tout…

Rappelons que ce dernier avait émis, le 20 août 2021, un arrêté présidentiel mettant fin à la mission du secrétaire général de l’Inlucc, Anouar Ben Hassen, et chargeant le responsable des affaires administratives et financières de la gestion courante.

Les forces de sécurité avaient évacué le siège de l’instance et expulsé tous les employés travaillant dans le bâtiment, sans préciser les raisons de cette décision.

Rappelons aussi que, suite à des rumeurs de soupçons de corruption diffusées par certains médias, l’ancien président de l’Inlucc, Me Chawki Tabib, avait été assigné à résidence, le 24 août dernier et cette assignation à résidence fût levée, le 10 octobre, sans aucune explication de la part des autorités.

I. B.