Covid : Messaadi évoque «une hausse effrayante des indicateurs» et appelle au respect des mesures sanitaires

Amenallah Messaadi membre du comité scientifique a alerté, ce jeudi 06 janvier, sur l’évolution de la situation épidémique en Tunisie en évoquant «une hausse des indicateurs effrayante» et en appelant au respect des mesures sanitaires et des gestes barrières.

Intervenant ce jeudi 6 janvier 2022 sur Jawhara FM, Dr Messaadi a notamment cité la hausse du taux de positivité qui est passé de 4 % en date du 30 décembre 2021, à 17 % le 4 janvier courant : «Cette situation était attendue et nous avons lancé plusieurs alertes d’autant que d’autres pays ont vu le nombre de contaminations flamber. Cependant si chacun contribue au respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires, notamment celui relatif au pass vaccinal nous pouvons nous en sortir», a-t-il dit.

Dr Messaadi a également déploré le non respect de l’obligation de présenter le pass vaccinal, notamment dans les grandes surfaces, ainsi que des gestes barrières dans les écoles, à l’instar du port du masque : «Les parents doivent responsabiliser leurs enfants et leur expliquer l’importance du respect des gestes barrières», a-t-il ajouté, en déplorant également le faible taux de vaccination en milieu scolaire aussi bien pour les élèves que pour le corps enseignant.

«Le respect des mesures sanitaires et gestes barrières est un acte civique et il est dans l’intérêt général pour l’ensemble des Tunisiens», a-t-il soutenu, en précisant que si le variant Omicron est moins virulent, il n’en reste pas moins qu’il est beaucoup plus contagieux et que sa propagation risque de «désorganiser voire de paralyser la société».

Notons que selon le dernier bilan Covid, publié hier par ministère de la Santé, le taux de positivité pour le 4 janvier est de 17,26%, avec 53 nouvelles hospitalisations enregistrées dans les établissements de santé publics et privés.

Y. N.