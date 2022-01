Galerie Saladin : « Vie de chien », l’exposition qui rend hommage aux chiens errants

La galerie Saladin à Sidi Bou Saïd accueille du 8 au 23 janvier l’exposition photographique « Vie de chien » de Kais Ben Farhat. Un hommage en photos aux chiens errants.

Après « La voix de la révolution » (2011), « Entre deux mondes » (2018) et « Catharsis » (2019), le jeune photographe Kais Ben Farhat revient avec une nouvelle exposition personnelle dédiée à la cause animale et en particulier aux chiens errants en Tunisie.

L’exposition réunit une collection inédite de photographies en noir et blanc collectées depuis cinq ans, que le photographe a choisi de présenter au public comme un hommage au « meilleur ami de l’Homme », un animal que l’on traque toujours dans nos rues faute d’avoir un maître et un foyer.

« Ces photos très épurées, tendres malgré la réalité brutale qu’elles saisissent, sont d’abord une interpellation de toutes nos consciences molles qui préfèrent toujours regarder ailleurs. Kais Ben Farhat nous invite à regarder une réalité palpable et, sans apitoiement, à mesurer la volatilité de la cause animale », indique le communiqué de l’exposition qui sera inaugurée le soir du samedi 8 janvier à la galerie Saladin.

F.B