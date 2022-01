Tunisie : Le PDL annonce une manifestation devant le siège du parti Ettahrir

Le Parti destourien libre (PDL) a annoncé, ce jeudi 6 janvier 2021, via un communiqué, qu’il observera, dimanche prochain, 9 janvier, une manifestation devant le siège du parti islamiste Ettahrir.

Selon le texte du communiqué, le parti Ettahrir «travaille d’arrache-pied pour renverser l’État civil et le système républicain et appelle à mettre en place un califat et à mettre un terme à la démocratie, en violation flagrante de la législation du pays».

Et d’ajouter que le PDL appelle «appliquer la loi, prendre des décisions urgentes pour mettre fin à l’activité de cette organisation dangereuse en Tunisie, demander des comptes aux personnes impliquées dans la diffusion de son idéologie obscurantiste, scruter et démanteler les réseaux qui servent son programme destructeur, et tarir leurs sources de financement pour préserver la sécurité nationale et repousser les menaces contre la patrie».

C. B. Y.