Cinéma-Tunisie : Sortie nationale de «Streams» de Mehdi Hmili le 19 janvier

Le film tunisien «Streams» du jeune réalisateur Mehdi Hmili, présenté en première mondiale au prestigieux Festival du Film de Locarno en Suisse, et qui a récemment été primé au Festival international du Film du Caire, fera sa sortie nationale le 19 janvier 2022, après une brillante tournée dans les festivals internationaux.

C’est ce qu’a annoncé, ce vendredi 7 janvier, Mehdi Hmili, en présentant l’affiche officielle de la sortie nationale de son film et en commentant : «Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce film ! Finalement le film arrive en Tunisie après un long voyage dans les festivals internationaux 🙏😇🍀💃»

Rappelons que «Streams», deuxième long-métrage de Mehdi Hmili après « Thala mon amour » (2016), fera partie de la compétition internationale du Festival de Calcutta, qui aura lieu du 7 au 14 janvier 2022, en Inde.

En décembre dernier, «Streams» avait d’ailleurs remporté le Prix de la meilleure interprétation féminine Festival international du Film du Caire où il grâce à la performance de Afef Ben Mahmoud.

Le film, rappelons-le, raconte le destin de Amel, une ouvrière dans une usine, qui est accusée à tort et qui sort de prison après une affaire d’adultère. Dans les bas-fonds de Tunis, elle recherche son fils disparu Moumen. Au cours de son périple, Amel doit refaire sa vie et faire face à une société tunisienne en pleine chute libre…

Quant à Mehdi Hmili , scénariste et réalisateur, il a étudié le cinéma à Tunis avant d’être diplômé de l’École de cinéma de Paris. De passage en France, il réalise sa courte trilogie sur l’amour et l’exil : « X-Moment » (2009), « Li-La » (2011) et « La Nuit de Badr » (2012).

Son premier long métrage, « Thala Mon Amour » (2016), a été sélectionné dans des festivals de cinéma internationaux comme le Torino Film Festival, les Journées Cinématographiques de Carthage et a remporté plusieurs prix. Sa dernière production « Fouledh » a été sélectionnée à La Fabrique Cinéma au 72e Festival de Cannes.

Y. N.