Policier agressé au couteau à Douz : Le takfiriste et deux autres suspects devant le Pôle antiterroriste

Le takfiriste, membre du groupe terroriste Ansar Charia, qui a attaqué mardi dernier une patrouille sécuritaire et blessé au couteau un policier à Douz (Kébili), a été déféré devant le Pôle judiciaire antiterroriste. Deux autres suspects liés à cette affaire, et qui planifiaient des attaques contres des personnalités et des responsables, notamment le président de la république, ont également été placés en détention.

L’identité des deux suspects a été révélée par l’agresseur, qui a affirmé que ces derniers l’ont embrigadé et lui ont demandé de perpétrer cette attaque contre une unité sécuritaire, en attendant de viser des responsables, dont le président de la république, indique l’agence Tap, citant un communiqué du service de communication du tribunal.

Le parquet a décidé de maintenir les trois extrémistes religieux en détention et a chargé l’Unité spécialisée dans les crimes terroristes relevant de la Garde nationale de Laouina, de poursuivre les investigations.

Rappelons qu’Ansar Charia a été active de 2011 à 2015 en Tunisie (sous le règne de la troïka, coalition gouvernementale conduite par le parti islamiste Ennahdha), avant d’être classée organisation terroriste par les autorités tunisiennes et d’être dissoute par la justice, notamment pour sa responsabilité dans les assassinats politiques (Chokri Belaïd et Mohaled Brahmi), ainsi que de nombreuses attaques ayant visé des postes et des patrouilles sécuritaires et militaires.

Y. N.