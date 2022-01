TGM Gallery : Une nouvelle galerie d’art prend place à la Marsa

Une nouvelle galerie baptisée « TGM Gallery » a récemment été inaugurée au cœur de la Marsa. Un espace de rencontre et d’échange entre artistes, collectionneurs et amateurs d’art.

Installé au cœur de la Marsa à la banlieue nord de Tunis pas loin de la station train TGM, la Galerie d’art TGM Gallery a été inaugurée il y a quelques semaines et elle est désormais ouverte au grand public, et évidemment aux artistes de tous genres et de toutes les générations pour y exposer leurs œuvres.

Sous la direction artistique d’Alya Hamza, cette nouvelle galerie qui a pris place aux côtés des espaces « Driba » et « XYZ », se veut le miroir des différents mouvements artistiques tunisiens, tout en restant ouverte sur le monde de l’artisanat. Mais le premier objectif de l’espace est de réunir tous les artistes de l’école de Tunis, un travail qui se fera en collaboration avec les collectionneurs d’art. « On a pu jusque-là réunir 14 parmi les 16 artistes de l’école de Tunis », précise Alya Hamza qui s’occupe de la programmation de la galerie.

Après l’école de Tunis, le prochain événement de la galerie sera articulé autour des artistes rebelles, ceux qui ont choisi d’emprunter un autre chemin artistique.

F.B