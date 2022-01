Météo : Le temps froid se poursuit cette nuit en Tunisie

Makther sous la neige (Ph. Lotfi Khlif).

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé ce soir, que le temps sera froid cette nuit dans la plupart des régions du pays, et que des pluies, parfois orageuses, sont attendues au nord et au centre, avec de températures variant entre 8 et 12°C et ne dépassant pas les 6°C sur les hauteurs.

Dans son bulletin météo, l’INM précise également que les vents souffleront fort, atteignant 90 km/h dans les zones côtières, tout en appelant à la vigilance.

Notons que des chutes de neige ont été enregistrées cet après midi à Kasserine, au Kef et à à Siliana, notamment à Makthar, où des routes ont été bloquées, nécessitant l’intervention de la protection civile.

Y. N.