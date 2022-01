Tentative de cambriolage d’une bijouterie à Nabeul : Le suspect placé en détention (Photos)

La police judiciaire de Nabeul a arrêté hier, vendredi 8 janvier 2022, un individu pour tentative de cambriolage d’une bijouterie. Le ministère public a décidé de le placer en détention.

Le propriétaire de la bijouterie a découvert un trou hier matin dans l’un des murs de son commerce, et a alerté la police, qui a ouvert une enquête indique le Syndicat de la sûreté nationale de Nabeul.

Le suspect, qui portait une cagoule au moment des faits, a été filmé par les caméras de surveillance de l’immeuble qui se trouve à côté de la bijouterie et par lequel il a tenté de fuir après son cambriolage finalement raté, et les investigations menées par la police judiciaire et la police nationale de Nabeul ont permis de l’identifier, ajoute la même source.











En coordination avec le ministère public, une descente policière a été effectuée au domicile du cambrioleur, qui a été arrêté et a avoué son forfait.

Y. N.