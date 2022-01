Tunisie : Fatiha Gharbi nommée directeur général des paiements

Siège du ministère des Finances à la Kasbah, Tunis.

Un arrêté présidentiel n°23 de 2022 du 6 janvier 2022, vient de confier à Fatiha Gharbi les fonctions de directeur général des paiements au ministère des Finances.

Fatiha Gharbi, conseillère aux services publics, a précédemment occupé plusieurs postes au sein des structures de l’administration fiscale. Elle a notamment été chef de l’Unité de contrôle national et des enquêtes fiscales et chef du Centre régional du contrôle fiscal à Tunis 2 et Ben Arous.