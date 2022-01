Anouar Ben Gaddour : «L’UGTT insiste toujours sur le dialogue national»

Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Anouar Ben Gaddour, a assuré, ce lundi 10 janvier 2022, que la centrale syndicale insiste encore sur la tenue d’un dialogue national, «pour sortir la Tunisie de la crise et trouver des solutions».

Intervenu sur Shems FM, Ben Gaddour a expliqué le dialogue doit être basé sur des fondements clairs et non sur l’individualisme, de telle sorte que chaque partie présente des idées réalisables concernant les réformes à opérer et l’apport de ressources à l’État.

Et de souligner la nécessité de se réunir le plus tôt possible, précisant que le secrétaire général de l’organisation syndicale Noureddine Taboubi est en contact continu avec le président de la république, Kaïs Saïed, via le téléphone, et ajoutant que les deux hommes se rencontreront bientôt.

C. B. Y