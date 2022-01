Tunisie – Transport : Nouveaux PDG à la tête de l’OMMP et la SNCFT

Tweet Share Messenger

Le ministère du Transport a annoncé, ce lundi 10 janvier 2022, via un communiqué, la nomination de Foued Othman, comme nouveau président-directeur général de l’Office de la marine marchande et des ports (OMMP), et de Taoufik Boufayed, à la tête de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT).

Rappelons que l’ancien PDG de la SNCFT, Belgacem Tayaa, a été limogé le 8 octobre dernier par le président de la République, Kais Saied, suite à la collision de deux trains à Mégrine Riadh, faisant 33 blessés.

C. B. Y.