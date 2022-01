Wael Toukabri présente « Class Eco » sur la chaîne Attessia

La diffusion du nouveau magazine économique »Class Eco », produit par la société Aïn et présenté par notre collègue Wael Toukabri, débutera le mercredi 12 janvier 2022, sur la chaîne Attessia.

Le magazine sera diffusé tous les mercredis soir, à partir de 20 heures et durera 50 minutes. Il présentera les dernières informations économiques du pays, ainsi que les événements importants de la semaine, dans un bulletin hebdomadaire présenté par la journaliste Fedwa Turki.

L’émission analysera les questions économiques les plus pertinentes aux yeux des Tunisiens et tentera de comprendre le contexte économique et financier dans le pays.

Class Eco se donne pour mission de familiariser les téléspectateurs avec l’environnement économique en Tunisie et dans le monde, ses évolutions en cours et ses perspectives d’avenir, faits et chiffres à l’appui.

Parmi les volets de l’émission, la chronique de la bourse, la success storie, le pouvoir d’achat, les opportunités d’investissement…