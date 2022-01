Advans soutient 4 800 entrepreneurs en Tunisie impactés par la crise du Covid-19

Tweet Share Messenger

Advans Tunisie, entreprise de micro-finance, affirme dans un communiqué avoir soutenu 4 800 entrepreneurs en Tunisie impactés par la crise du Covid-19 grâce au programme Tashil, mis en œuvre en partenariat avec USAID Tunisia Jobs.

Advans Tunisie a lancé l’année dernière son programme Tashil grâce à une subvention de 1 million de dollars de la part d’Advans Tunisie a lancé l’année dernière son programme innovant Tashil grâce à une subvention de 1 million de dollars de la part du gouvernement des États-Unis à travers le programme USAID Tunisia Jobs pour soutenir 4 800 entrepreneurs tunisiens pendant la crise du Covid-19. Avec ce programme, Advans Tunisie a choisi de porter une attention particulière aux régions défavorisées ainsi qu’aux femmes et aux jeunes œuvrant dans des secteurs d’activité fragilisés par le contexte sanitaire.

Ce programme à fort impact social et économique a pris la forme d’un package comprenant un crédit adapté aux besoins des bénéficiaires, l’accès à une plateforme d’éducation financière et l’octroi d’un don de 550 DT de la part du programme USAID Tunisia Jobs. La plateforme d’éducation financière a permis de promouvoir l’utilisation des canaux digitaux, et plus particulièrement la carte Mobitasdid, sur laquelle a été versé le don. Cette carte de paiement co-brandée avec la Poste Tunisienne facilite la gestion financière des entrepreneurs, où qu’ils soient et quelle que soit leur activité professionnelle, leur permettant notamment de se constituer une épargne, de payer leurs factures ou leurs échéances de microcrédit, sans avoir à se rendre en agence Advans.

Tashil s’est étalé sur 9 mois et visait à atteindre les populations dont l’accès aux services financiers classiques est inadaptée afin de soutenir leurs activités de commerce, de développement agricole ou encore de services. 30% des bénéficiaires ont moins de 35 ans, et 36% du total des participants sont des femmes. Pour terminer, 57% des bénéficiaires proviennent de régions dites «défavorisées» (principalement de Kairouan, Sidi Bouzid, Beja et Jendouba).

Grâce à ce programme, Advans Tunisie a déboursé un volume total de prêts de plus de 11 millions de dollars et près de 13 000 emplois ont pu être maintenus.

Le bilan de ce programme est très positif, puisque 98% des entrepreneurs qui en ont bénéficié se sont déclarés satisfaits de l’assistance qu’Advans leur a fourni pendant la crise du Covid-19. La même part de bénéficiaires s’est dit également très satisfaite de l’impact positif que le package (crédit + plateforme + don) a eu sur leurs activités.

En encourageant ses clients à se tourner vers des solutions plus innovantes, Advans Tunisie a pu renforcer sa stratégie omnicanale tout en maintenant le cap sur sa mission : œuvrer dans le domaine du développement économique en améliorant la résilience des entrepreneurs tunisiens.

Communiqué.