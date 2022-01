CAN 2022 : La formation probable de la Tunisie contre le Mali

Tweet Share Messenger

Pour son premier match à la Coupe d’Afrique des nations (CAN), contre le Mali, demain, mardi 12 janvier 2022, la sélectionneur tunisien, Mondher Kbaïer, devra composer avec les absences de Mohamed Drager (blessé) et Youssef Msakni (tout juste guéri du coronavirus).

Si on se fie aux derniers entraînements, Kbaïer devrait évoluer en 3-4-2-1, en continuant à faire confiance à Bilel Ifa en défense après ses belles prestations à la Coupe arabe de la Fifa et en lançant le polyvalent Seifeddine Khaoui, en attaque, dès la première minute, aux côtés des deux autres Franco-tunisiens, Naïm Sliti et Wahbi Khazri.

Dans les cages, c’est le portier de l’Union monastirienne, Béchir Ben Saïd, qui aurait gagné sa place de titulaire aux dépens d’Aymen Dahmen.

Voici la formation probable :

Béchir Ben Saïd

Bilel Ifa ___ Dylan Bronn ___ Montassar Talbi

Hamza Mathlouthi ___ Ellyes Skhiri ___ Aissa Laidouni ___ Ali Maâloul

Seifeddine Khaoui ____________ Naïm Sliti

Wahbi Khazri

C. B. Y.