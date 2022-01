Décès de Noureddine Samoud, monument de la poésie tunisienne moderne

Tweet Share Messenger

Le poète tunisien Noureddine Samoud est décédé aujourd’hui, mardi 11 janvier 2022, dans sa ville natale, Kélibia, dans le Cap Bon. Il était âgé de près de 90 ans.

Le défunt est né dans la ville de Kélibia en 1932, a étudié à la mosquée Zitouna de Tunis jusqu’à l’obtention de son baccalauréat, puis a poursuivi ses études supérieures à l’Université du Caire. Il a obtenu une licence ès lettres de l’Université libanaise en 1959, puis un doctorat d’État en 1991.

Noureddine Samoud a enseigné d’abord dans les lycées, puis à la Faculté de la charia et des fondements de la religion à l’Université de Tunis, puis à l’Institut supérieur des fondements de la religion de l’Université de Zitouna, ainsi qu’à l’Institut supérieur de musique.

Voix marquante de la poésie tunisienne contemporaine, le défunt a laissé un nombre important de recueils de poésie tels que «Voyage dans l’arôme» (1969), «Lumière sur lumière» (1986), «Oiseaux et fleurs» (1979) et «Le Zoo» (1991), et de nombreux essais littéraires, dont «Précis de versification», «Études de critique poétique», «Arabesques», «Al-Tabari et ses études linguistiques», et «L’influence du Coran sur la poésie des périodes anté et post islamique».

La poésie de feu Noureddine Samoud a été traduite en plusieurs langues.