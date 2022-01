Hatem El-Euchi : «Ennahdha met une pression médiatique énorme sur Saïed»

Selon le magistrat et ancien ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières, Hatem El-Euchi, le mouvement Ennahdha a exercé une grande pression médiatique sur le président de la république Kaïs Saïed, depuis l’assignation à résidence de son député et dirigeant Noureddine Bhiri.

Intervenu sur Shems FM, ce mardi 11 janvier 2022, M. El-Euchi a, par ailleurs, estimé que la résidence surveillée de l’ancien ministre de la Justice a eu lieu dans le cadre de la loi.

Sur un autre plan, il a affirmé que selon lui, Saïed ne va pas dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), mais devrait préparer un décret pour apporter quelques amendements.

«Seuls les juges peuvent trouver des solutions à la magistrature, et aucune autre autorité ne peut la réformer», a-t-il ajouté, dans le même ordre d’idées, ajoutant que la révocation très rapide de 72 juges par le ministre de la Justice en 2012 – qui n’était autre que Noureddine Bhiri – avait créé un état de terreur parmi dans le secteur et affecté le processus de réforme de l’institution judiciaire.

C. B. Y.