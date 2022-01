Mondher Kbaïer : «J’ai pris ma décision concernant le gardien titulaire»

Le sélectionneur tunisien de football, Mondher Kbaïer, a fait savoir, ce mardi 11 janvier 2022, qu’il a déjà fait son choix concernant l’identité du gardien qui sera titulaire à la Coupe d’Afrique des nations, laquelle se déroule actuellement au Cameroun, et qu’il en a déjà informé les 4 gardiens de but convoqués pour la compétition.

Il a ajouté que sa décision a été prise après la Coupe arabe des nations (achevée le 18 décembre dernier).

Rappelons que pendant cette coupe, c’est Farouk Ben Mustapha, le gardien remplaçant de l’Espérance de Tunis, qui a disputé les deux premiers matchs, avant de céder sa place au portier du Club africain Mouez Hassen.

Ce dernier n’a pas été convoqué pour la CAN et est donc passé, étonnamment, de la première à la cinquième place dans la hiérarchie des gardiens, à moins que sa mise à l’écart ne soit pour des raisons disciplinaires.

Parmi les 4 gardiens retenus, le favori pour être titulaire est celui de l’Union monastirienne, Béchir Ben Saïd (27 ans), lequel a été le 3e gardien au Qatar pendant la Coupe arabe.

Les 3 autres gardiens convoqués sont celui du Club sfaxien, Aymen Dahmen (24 ans), celui de l’Etoile du Sahel, Ali Jemal (31 ans), ainsi que le vétéran Farouk Ben Mustapha (32 ans).

Le poste de gardien de but constitue un point faible de l’équipe nationale et un casse-tête pour les sélectionneurs, depuis la retraite de Chokri El-Ouaer en 2002, même si Ali Boumnijel et Aymen Mathlouthi ont été assez rassurants pendant un certain temps.

C. B. Y.