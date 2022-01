Tunisie – Ministère du Transport : Sonia Jelassi Ammar nouvelle secrétaire générale

Le ministère du Transport a annoncé, ce mardi 11 janvier 2022, la parution dans le Journal officiel de la république tunisienne (Jort) du décret 32-2022 portant sur la nomination de Sonia Jelassi Ammar au poste de secrétaire générale du département à compter du 10 juin 2021.

D’après la même source, Jelassi occupait jusque-là le poste de conseillère des services publiques au sein du ministère.

Rappelons que le ministère avait annoncé, hier, la nomination de Foued Othman et de Taoufik Boufayed, respectivement à la tête de l’Office de la marine marchande et des ports (OMMP) et de la Société tunisienne des chemins de fer tunisiens (SNCFT).

C. B. Y.