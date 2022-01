Un programme d’échange musical tuniso-italien avec le Conservatoire Tchaïkovski

Tweet Share Messenger

Une convention de coopération musicale tuniso-italienne a été signée entre le Conservatoire public de Musique et Danse de Hammam Lif et le Conservatoire de Musique Tchaïkosvski. Plusieurs projets en commun verront le jour cette année grâce à ce programme d’échange.

Cette convention qui entre en vigueur à partir du samedi 15 janvier, permettra d’abord à des professeurs de musique italiens d’assurer des cours de direction d’orchestre au sein du conservatoire tunisien. Le programme se poursuivra avec plusieurs formations dans plusieurs spécialités comme le chant lyrique, le piano, le violoncelle, le violon ou encore la trompette.

Plusieurs projets et programme d’échange sont prévus pour cette année dont des master-classes, des séminaires, des cours en ligne, ainsi qu’un festival itinérant qui passera par la Tunisie, l’Italie, le Maroc et la Bulgarie.

« Je remercie personnellement le directeur du Conservatoire et chef d’orchestre Achref Bettibi pour l’invitation et la volonté de mener à bien cette opération culturelle qui ouvre les portes à un nouveau projet d’intégration so ciale et musicale sur la Méditerranée », a indiqué Filippo Arlia, le directeur de l’Orchestre philarmonique de Calabre.

F.B