Covid en milieu scolaire : Fermeture de nouveaux établissements à l’Ariana

A la lumière de la situation sanitaire en milieu scolaire et afin de faire face à la propagation du coronavirus, le Commissariat régional de l’Éducation de l’Ariana a annoncé ce mercredi 12 janvier 2022, la fermeture de trois nouveaux établissements scolaires, ainsi que de 5 classes.

Ainsi, le Lycée Kheireddine Pacha, le Collège Borj El Baccouche et le Collège Pilote Menzah 5 fermeront leurs portes jusqu’au 19 janvier, indique le CRE, sachant que la même source avait déjà annoncé la fermeture de l’école primaire de Riadh Andalous et du collège Riadh Ennasr jusqu’au 17 janvier, ainsi que du lycée El-Wafa et du collège Ibn Khaldoun jusqu’au 18 janvier.

Quant à la fermeture des classes, celle-ci concerne le lycée El Attarine, l’école primaire Abou Kacem Chebbi, collège Menzah5 5, collège Borj Baccouche, lycée Raoued, Lycée Ennasr.

On notera par ailleurs que l’école primaire privée Jean Jacques Rousseau située à la cité Ghazela, a annoncé cet après midi la fermeture de l’établissement pour les même causes.

Y. N.