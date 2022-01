L’émission économique Cap sur l’Afrique reprend du service du Diwan FM

C’est la rentrée pour l’émission radio Cap sur l’Afrique, la première émission radio tunisienne totalement dédiée au continent africain : tous les mercredis de 14h à 15h sur la radio Diwan FM. La première est programmée pour le mercredi 19 janvier 2022.

Cap sur l’Afrique se veut être l’émission radio de référence qui fera le pont entre le nord et le sud du Sahara. Elle œuvre pour une meilleure approche des relations économiques, sociales, culturelles entre africain.

L’émission, qui a déjà 7 ans, a débuté sur RTCI, puis a enchainé sur Shems FM et elle débarque aujourd’hui sur la radio Diwan FM: l’émission a été conçue au sein de l’agence Maap, totalement dédiée au continent africain.

Cap sur l’Afrique «émane d’une conviction et parce que nous croyons au potentiel de notre continent et la Tunisie doit s’impliquer plus pour son développement», explique Mohamed Ali Aboudi, producteur et animateur de l’émission.

Cette émission, dont l’audience est aussi bien tunisienne que nord-africaine et subsaharienne va bénéficier du partenariat que vient de signer l’agence Maap avec le groupe France Media Monde et principalement avec la radio RFI sur 3 pays la Tunisie, la Libye et l’Égypte.