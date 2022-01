Affaires des déchets : La justice tunisienne n’a pas répondu aux appels de son homologue italienne, regrette Majdi Karbai

Le député au parlement suspendu, Majdi Karbai, a appelé, ce jeudi 13 janvier 2022, la justice et les autorités tunisiennes à se préparer, juridiquement et logistiquement, au traitement des crimes environnementaux, et ce, dans le cadre de l’affaire des déchets italiens illicitement importés en Tunisie.

Dans une déclaration accordée à Shems FM, le dirigeant d’Attayar a, par ailleurs, souligné la nécessité de coordonner avec de nombreuses institutions juridiques et judiciaires spécialisées dans les crimes environnementaux en Italie, signalant que la justice italienne a demandé de confier le dossier des déchets à son homologue tunisienne, mais que cette dernière n’a pas répondu.

«La justice tunisienne n’a pas répondu aux appels des tribunaux italiens de saisir les instances internationales afin de démanteler le réseau de mafias impliquées dans ce type d’affaires», a-t-il détaillé, précisant que que la commission parlementaire de lutte contre la mafia a entamé, le 12 janvier 2022, l’audition des magistrats et des représentants du ministère public italien au sujet de déchets, et déduisant que la mafia est impliquée dans cette affaire.

C. B. Y.