Les membres du collectif «Citoyens contre le coup d’État» suspendent leur grève de la faim

Les membres du collectif «Citoyens contre le coup d’État» ont annoncé ce jeudi 13 janvier, avoir décidé de suspendre leur grève de la faim, entamée le 23 décembre dernier pour protester contre les mesures du 25 juillet décidées par le président de la république, et pour demander notamment la libération des députés (gelés) Seifeddine Makhlouf et Nidhal Saoudi (Al-Karama).

Cette annonce a été faite par Ezzedine Hazgui, au cours d’une conférence de presse durant laquelle il a indiqué que la grève observée par quelques membres de ce collectif (dirigé notamment par son fils, Jawhar Ben Mbarek) a atteint ses objectifs et en affirmant que les mouvements sociaux menés cotre les mesures du 25 juillet se poursuivent.

De son côté, Jawhar Ben Mbarek qui avait qualifié, dans une précédente déclaration, que le dirigeant nahdhaoui Noureddine Bhiri est un «militant», a remercié ce dernier pour «sa bravoure et son engagement à s’opposer aux mesures décidées par le président Saïed», dit-il.









«Il poursuit son militantisme malgré tout … le député, avocat, dirigeant du mouvement Ennahdha, et ancien ministre de la Justice, Noureddine Bhiri, dont la vie est en danger à cause de sa séquestration, est victime d’un crime puni par la loi… Tous ceux qui ont pris cette décision et qui y ont participé, devront en répondre devant la justice…», a ajouté Jawhar Ben Mbarek, en appelant les citoyens à se mobiliser contre le coup d’État (en référence aux mesures du 25 juillet), tout en tirant à boulets rouge sur le président de la république.

Notons que le Collectif «Citoyens contre le coup d’Etat» prendra part demain, à la manifestation du 14 Janvier, bravant l’interdiction de se rassembler décidées par les autorités suites aux recommandations du comité scientifique et ce, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, décision qualifiée «de politique» par les opposants…

Y. N.