M’jid El Guerrab demande à la France d’aider la Tunisie à sortir de la situation de blocage

Dans un communiqué publié à Paris le 13 janvier 2022, M’jid El Guerrab, député de la 9e circonscription des Français à l’étranger, s’interroge : «Comment la France peut-elle aider la Tunisie à sortir d’une situation de blocage ?»

Cette question, M’jid El Guerrab l’a posée, le 11 janvier au soir, au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, lors de son audition sur l’actualité internationale par la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale française.

«J’ai profité de cette occasion pour interroger le ministre sur les moyens qui peuvent être mis en œuvre par la France pour aider la Tunisie à sortir d’une situation de blocage économique, politique et institutionnel qui dure depuis trop longtemps», a écrit M. El Guerrab, en ajoutant que le ministre a répondu «en rappelant le souhait de la France de voir le processus politique annoncé par le président Kaïs Saïed aboutir le plus rapidement possible. Il encourage également un retour prochain au fonctionnement des institutions tunisiennes, qui puissent être les plus inclusives qui soient.»

Pour le député des Français à l’étranger, qui porte la voix des quelque 20 000 français vivant en Tunisie, sans parler des dizaines de milliers de binationaux, «l’arrivée de la France à la présidence du Conseil de l’Union européenne doit être vue comme une chance, celle de pouvoir actionner des mécanismes européens afin de venir en aide à nos partenaires méditerranéens lorsqu’ils se trouvent dans une position difficile.»

En conclusion, M. El Guerrab émet le souhait que «la France profite de sa position de présidente du Conseil de l’Union européenne pendant 6 mois pour permettre que le processus politique annoncé par le président Saïed puisse très prochainement prendre forme.»

