Mnihla : Un takfiriste recherché, arrêté en possession d’une somme d’argent de source inconnue

La direction générale de la garde nationale (DGGN), a annoncé ce vendredi 14 janvier 2022, l’arrestation d’un takfiriste recherché par la police. Ce dernier a été interpellé à Mnihla en possession d’une somme d’argent de source inconnue.

Dans son communiqué, la DGGN précise que le suspect a été interpelé à bord d’un véhicule par la brigade de recherche et d’investigation et que la fouille du véhicule a permis la saisie de plus de 20.300 dinars tunisiens en liquide.

Le salafiste était également en possession d’un chèque de 850 dinars, a ajouté la DGGn, en affirmant que le parquet a ordonné la mise en détention du suspect.

Y. N.